Украински дронове поразиха руски нефтени платформи за трети път за седмица

Украински дронове с голям обсег за трети път през последните седем дни поразиха нефтени платформи на руската петролна компания "Лукойл-Нижневолжскнефт" в Каспийско море, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщава БТА.

Този път дроновете са поразили платформа в нефтеното и газово находище "Корчагин". В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен.

"СБУ продължава с активните си операции за ограничаване на притока на финансови средства от петрол към руския бюджет и съответно възможността за финансиране на войната срещу Украйна", заяви за Укринформ представител на службата за сигурност. Той добави, че нито един руски обект, чието функциониране подпомага войната, "не е в безопасност, независимо къде се намира".

Междувременно украинската армия заяви, че днес е нанесла удари по газопреработвателен завод в южния руски град Астрахан и по завод за производство на ракетно гориво в Ростовска област, предаде Ройтерс.

В изявление на Генералния щаб на украинската армия се посочва, че в завода в Астрахан е имало взривове.

Началникът на Силите за безпилотни системи на Украйна каза, че негови оператори на дронове са нанесли удари по завода в град Каменски, където се произвежда гориво за "Искандер", "Кинжал" и други руски ракети.

По-рано Укринформ предаде, че на 11 и 12 декември дронове на СБУ са поразили нефтените платформи "Филановски" и "Корчагин". "Филановски" е едно от най-големите нефтени находища, откривани някога в Русия и в руския сектор в Каспийско море. Неговите запаси се оценяват на 129 млн. тона нефт и 30 млрд. кубически метра газ.