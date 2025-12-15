ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима пловдивчани обвинени в Битоля, че изкупуват народни носии

Тони Маскръчка

Северна Македония СНИМКА: АРХИВ

Било незаконна търговия с вещи, които са под защита като част от културното наследство

Трима българи са обвинение в РС Македония, че изкупуват народни носии. Прокуратурата в Битоля е повдигнала обвинение против А.В.Г.(50), К.А.К.(44) и Т.К.К.(48), от Пловдив, за незаконна търговия с вещи, които са под защита като част от културното наследство.

На 9 декември 2025 на ул.„Велко Влахович" в Демир Хисар полицаи направили проверка на товарен автомобил "Пежо" с български регистрационни номера, управлявано от 50-годишния А. Г. и лека кола "Голф", шофирана от Т. К., където се возела и К. К.

При проверката са намерени предмети от културното наследство, които е трябвало да бъдат изнесени в България, твърди прокуратурата.

Северна Македония СНИМКА: АРХИВ

