Откриха намушкани до смърт режисьора Роб Райнър и жена му Мишел, задържан е синът им

Синът на известния холивудски режисьор Роб Райнер – 32-годишният Ник Райнер – е задържан и официално обвинен в убийство при утежняващи обстоятелства, след като родителите му бяха открити намушкани до смърт в имението си за 13,5 милиона долара в Лос Анджелис, съобщава "Дейли мейл"

По информация на разследващите, Роб Райнер (78 г.) и съпругата му Мишел Сингър Райнер (68 г.) са били с прерязани гърла след ожесточен семеен спор, който ескалирал фатално в неделя следобед. Смята се, че в конфликта е участвал техен роднина – синът им Ник.

Ник Райнер е бил арестуван в неделя вечерта и официално задържан в понеделник сутринта. Той остава в ареста срещу гаранция от 4 милиона долара, сочат данни на шерифската служба на окръг Лос Анджелис.

Роб Райнер е режисьор на едни от най-емблематичните филми от 80-те и 90-те години, сред които Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally и A Few Good Men.

Служители на пожарната служба в Лос Анджелис са били извикани в дома на семейство Райнер около 15:30 ч. в неделя, където са открили телата на мъж и жена без признаци на живот. Ужасяващата находка е направена от дъщерята на семейството – Роми Райнер, която живее от другата страна на улицата.

По данни на TMZ, Роми е заявила пред полицията, че член на семейството „трябва да бъде заподозрян", тъй като е „опасен".

Ник Райнер открито е говорил в миналото за тежката си зависимост към наркотици. Той за първи път влиза в рехабилитация около 15-годишна възраст и по-късно преживява периоди на бездомност в няколко щата. В интервю от 2016 г. той разказва, че е живял по улиците в Мейн, Ню Джърси и Тексас.

Като сценарист Ник е съавтор на полуавтобиографичния филм Being Charlie, който разказва за борбата с наркотичната зависимост и нейното отражение върху семейството. По проекта той работи съвместно с баща си, докато е в рехабилитация. Филмът изследва трудните отношения между баща актьор и неговия зависим син – паралел с реалния живот на семейство Райнер.

В интервю от 2016 г. Ник признава, че като дете не е бил близък с баща си, но работата по филма ги е сближила. Той споделя, че към онзи момент е бил влизал в рехабилитация общо 17 пъти.

През септември тази година семейството се появява за последен път заедно на премиерата на Spinal Tap 2.

Говорител на семейство Райнер потвърди смъртта на режисьора и съпругата му, като заяви, че близките молят за уединение в този изключително труден момент.

Разследването продължава като убийство, а полицията потвърждава, че няма следи от взлом. Кметът на Лос Анджелис Карън Бас определи смъртта на Роб и Мишел Райнер като „опустошителна загуба за града и за страната".

Роб Райнер тръгва по стъпките на баща си – легендарния Карл Райнер – и оставя дълбока следа в американската култура както като актьор, така и като режисьор и обществен активист. Той е носител на две награди „Еми" и остава завинаги свързан с ролята си на Майкъл „Мийтхед" Стивик в сериала All in the Family, както и с култовия филм This Is Spinal Tap.