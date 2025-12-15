Семейство Асад живее в руски лукс, докато Башар “освежава” знанията си по офталмология

Бившият сирийски президент е съсед на Виктор Янукович в скъпарски комплекс в Москва

Година след свалянето на режима му в Сирия, Башар Асад и семейството му живеят изолиран, тих и луксозен живот в Москва и ОАЕ, съобщава в. “Гардиан”. Според източници на изданието бившият сирийски президент вероятно живее в престижния комплекс “Рублевка”, място, предназначено за московския елит. Там те се срещат с хора като бившия украински лидер Виктор Янукович, който избяга от Киев през 2014 г. и се смята, че се е настанил в района.

“Той учи руски и отново подобрява знанията си по офталмология”, казва семеен приятел на бившия сирийски лидер, който поддържа връзка с него. Дори преди да започне войната в Сирия, Асад редовно практикувал като лекар в Дамаск, а сега се предполага, че богатият елит в Москва може да е негова бъдеща клиентела.

Източник твърди още, че Асад не се нуждае от пари и се занимава с медицина, защото офталмологията е била неговата “дългогодишна страст”.

“Животът му е много спокоен. Той има много малко, ако изобщо има, контакт с външния свят. Поддържа връзка само с няколко души, които са били в двореца му, като Мансур Азам (бивш сирийски министър на президентските въпроси) и Ясар Ибрахим (най-големият икономически приятел на Асад)”, заявява близкък до семейството.

Според източник от Кремъл Асад до голяма степен е “незначителен” за Путин и руския политически елит. “Путин няма много търпение за лидери, които губят властта си, а Асад вече не се възприема като влиятелна фигура или дори като интересен гост, когото да поканят на вечеря”, твърди анонимният източник пред изданието.

Бившата сирийска първа дама Асма Асад, която страда от левкемия, е постигнала ремисия след експериментална терапия според източник, запознат с подробности за състоянието ѝ. Що се отнася за децата им, за тях се говори, че все още са в шок и се адаптират към живота без статута им на първо семейство.

“Гардиан” пише още, че семейство Асад притежава приблизително две дузини апартаменти в руската столица и селска къща в Московска област, която се охранява от частна охранителна фирма.

Башар Асад избяга от Дамаск със семейството си в ранните часове на 8 декември 2024 г., когато сирийските бунтовници се приближиха към столицата от север и юг. Тогава бившият президент бе посрещнат от руски военен ескорт и отведен в руската авиобаза Хмеймим, откъдето напусна страната с близките си. Асад не предупреди съюзниците на режима си за предстоящия крах, вместо това ги остави да се оправят сами, припомнят западни издания.

След стабилизирането на здравето на Асма бившият президент на Сирия бил нетърпелив да изложи своята версия за случилото се в страната му. Той дори е уговорил интервюта с RT и популярен десен американски подкастър, но чака одобрение от руските власти, за да се появи в медиите, твърди “Гардиан”.