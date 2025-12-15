Легенда на Холивуд и жена му открити с прерязани гърла, арестуваха сина им (Обзор)

Телата били открити от дъщерята на Роб Райнър, който е режисьор на “Когато Хари срещна Сали”

Легендарният холивудски режисьор Роб Райнър и неговата съпруга - фотографката Мишел Сингър, може да са убити от техния син Ник. Това твърдят множество източници, които са разговаряли с членове на семейството. Твърди се, че гърлата на съпрузите са били прерязани, пише “Дейли Мейл”. Късно в понеделник полицията арестува сина им заради убийството и му е наложена гаранция от 4 млн. долара.

Безжизнените тела на 78-годишния режисьор и 68-годишната му жена бяха намерени в неделя следобед в имението им за 13,5 млн. долара в Лос Анджелис от тяхната дъщеря Роми, която живее на същата улица.

Властите разследват трагедията като убийство

Източници на полицията разкриха, че раните по телата на двойката, изглежда, са направени от нож или друг остър предмет. В дома им няма следи от взлом.

“Ние сме разбити от тази внезапна загуба и молим за уединение през този невероятно труден момент”, заяви говорител на холивудското семейство.

Според анонимни източници на разследващите 32-годишният син на режисьора и съпругата му - сценаристът Ник Райнър, е главният заподозрян за смъртоносното намушкване. Младият мъж

от години се бори с тежка зависимост

от наркотици и е попадал поне 17 пъти в рехабилитационни центрове. От 2016 г. рядко е бил забелязван на публични събития с родителите си.

Райнър е прочут със забележителни филми, сред които “Когато Хари срещна Сали”, “Принцесата булка” и “Доблестни мъже”. През годините е работил със световноизвестни актьори като Били Кристъл, Том Круз, Майкъл Дъглас, Леонардо ди Каприо и Кари Фишър.

Роден е в култовия нюйоркски квартал Бронкс през 1947 г. Баща му е известният по това време американски комедиант и режисьор Каръл Райнър, а майка му е певицата Естел Лебост. Кариерата си в Холивуд започва като актьор. Придобива широка известност през 70-те с ролята си на хипара Майкъл “Метхед” Стивик в сериала “Всички в семейството”. Заради добрата си игра е номиниран пет пъти за наградата “Еми”, като печели две от номинациите.

Истинското му призвание обаче е режисурата. Така през 80-те преоткрива кариерата си с небезизвестната му комедия “Това е Спайнъл Тап”. Лентата проследява премеждията на измислена британска хардрок група по време на турне в САЩ. Филмът осмива рок индустрията, музикалните клишета, егото на изпълнителите в този жанр и абсурдите зад кулисите на шоубизнеса.

Филмът на Райнър от 1989 г. “Когато Хари срещна Сали” е определян за една от

най-великите романтични комедии на всички времена

Именно на неговата снимачна площадка той среща втората си съпруга – фотографката Мишел Сингър. Двамата се женят през 1989 г. и оттогава са неразделни. Заедно имат три деца – двама синове: Джейк и Ник, и една дъщеря Роми.

Райнър е известен и с политическата си активност. През годините ползва влиянието си в Холивуд за подобряване на човешките права и е един от основните публични гласове за предоставянето на правото на брак на хомосексуални двойки в САЩ.

“Зад всички истории, които той създаде, се криеше дълбока вяра в добротата на хората - и цял живот, посветен на превръщането на тази вяра в действие”, бяха думите, с които бившият американски президент Барак Обама отправи последно сбогом на режисьора.