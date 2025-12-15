Почина легендарният певец Карл Карлтън (Видео)

Легендарният соул и R&B изпълнител Карл Карлтън, известен с хитовете She's a Bad Mama Jama и Everlasting Love, е починал на 72-годишна възраст. Новината беше потвърдена в неделя от сина му Карлтън Хъджънс II чрез публикация във Фейсбук, съобщава "Дейли мейл".

„Почивай в мир, татко. Легендата Карл Карлтън – гласът зад She's a Bad Mama Jama. След дълга и трудна битка в живота, ще ни липсваш", написа той, придружено от снимка на покойния музикант. В отделен пост Хъджънс добави: „Винаги ще те обичам. Сега можеш най-сетне да си починеш."

Смъртта на Карлтън идва шест години след тежък инсулт, който той преживя през 2019 г. и който доведе до сериозни здравословни усложнения. Към момента официална причина за смъртта не е обявена.

Роден в Детройт, Карл Карлтън започва музикалната си кариера през 60-те години под името Little Carl Carlton. В началото на 70-те той изоставя псевдонима, след като песента му I Can Feel It влиза в класацията Billboard Soul Singles.

Истинският пробив идва през 1974 г. с Everlasting Love – песен, която остава вечна класика и до днес и има над 25 милиона слушания само в Spotify. Най-големият му търговски успех обаче е She's a Bad Mama Jama от 1981 г., която му носи номинация за „Грами" за най-добро мъжко R&B вокално изпълнение. Парчето е натрупало над 100 милиона стрийма в Spotify, а общият брой слушания в различни платформи вероятно надхвърля половин милиард.

След обявяването на тъжната новина, фънк групата Confunkshun отдаде почит на Карлтън, като го определи като „легендарен глас, чиято музика завинаги ще остане част от историята на соула и R&B".

Смятан за един от представителите на златното поколение R&B изпълнители, Карл Карлтън оставя след себе си музикално наследство, което е докоснало милиони по света.

Към момента няма информация за погребална или възпоменателна церемония. Смята се, че семейството ще запази събитията в тесен семеен кръг.