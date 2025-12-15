ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският президент Еманюел Макрон също ще се включи днес в срещата за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон ще пристигне тази вечер в Берлин, за да участва в преговорите за евентуално мирно споразумение в Украйна, обяви канцеларията му, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес е в Берлин, където преговаря за евентуален мирен план с пратениците на американския президент Доналд Тръмп и с германския канцлер Фридрих Мерц.

Лидерите на Великобритания, Италия, Нидерландия, Полша и Швеция, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са сред лидерите, които се очаква да се присъединят към преговорите в германската столица тази вечер.

