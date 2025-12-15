Мецола: Европейската прокуратура поиска имунитета на Илхан Кючюк (Обновена)

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

"Комисията към Европейския парламент по правни въпроси направи предложение, след което Европейската прокуратура отправи искане към мен имунитетът на Илхан Кючюк да бъде отнет. Това искане ще бъде препратено към комисията по правни въпроси към Европейския парламент", заяви Мецола в началото на откритата днес от нея в Страсбург последна пленарна сесия на ЕП за 2025 г.

Тя не съобщи подробности за причините за искането имунитетът на Илхан Кючюк (ДПС/"Обнови Европа") да бъде отнет. Евродепутатът е председател на правната комисия към европарламента.

По-рано днес Кючюк разпространи позиция, в която казва, че е бил наистина изненадан, когато е получил информация, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на неговия парламентарен имунитет.

"Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите", каза Кючюк.