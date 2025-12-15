Зеленски благодари на германските предприятия за подкрепата към Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на германските компании за продължаващата им ангажираност към Украйна въпреки войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Почти никоя германска компания не е напуснала Украйна, заяви Зеленски днес по време на германско-украински икономически форум в Берлин. Той подчерта, че страната му високо цени подкрепата на германските граждани, германската държава и германския бизнес.
Зеленски отбеляза, че украинско-германските икономически отношения вече не се изчерпват само с подкрепа, а се развиват под формата на съвместни проекти, като посочи разширяването на производството на оръжие в Украйна.
Бъдещият офис на украинската оръжейна промишленост в Берлин е важна стъпка за задълбочаване на сътрудничеството. Той е част от новата програма за икономическо партньорство, договорена между Берлин и Киев, обясни Володимир Зеленски.
Украинският президент благодари и на германския канцлер Фридрих Мерц, който присъства на форума, за организирането на мирните преговори в Берлин. Зеленски определи разговорите с представители на Съединените щати като важни и конструктивни, без да навлиза в подробности.
След икономическия форум Зеленски и Мерц се очаква да направят изявления пред медиите в канцлерството в Берлин и да проведат двустранни преговори. По-късно тази вечер към тях се очаква да се присъединят и други европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.