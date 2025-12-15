ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски благодари на германските предприятия за подкрепата към Украйна

Володимир Зеленски Кадър: YouTube/ Fox News

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на германските компании за продължаващата им ангажираност към Украйна въпреки войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Почти никоя германска компания не е напуснала Украйна, заяви Зеленски днес по време на германско-украински икономически форум в Берлин. Той подчерта, че страната му високо цени подкрепата на германските граждани, германската държава и германския бизнес.

Зеленски отбеляза, че украинско-германските икономически отношения вече не се изчерпват само с подкрепа, а се развиват под формата на съвместни проекти, като посочи разширяването на производството на оръжие в Украйна.

Бъдещият офис на украинската оръжейна промишленост в Берлин е важна стъпка за задълбочаване на сътрудничеството. Той е част от новата програма за икономическо партньорство, договорена между Берлин и Киев, обясни Володимир Зеленски.

Украинският президент благодари и на германския канцлер Фридрих Мерц, който присъства на форума, за организирането на мирните преговори в Берлин. Зеленски определи разговорите с представители на Съединените щати като важни и конструктивни, без да навлиза в подробности.

След икономическия форум Зеленски и Мерц се очаква да направят изявления пред медиите в канцлерството в Берлин и да проведат двустранни преговори. По-късно тази вечер към тях се очаква да се присъединят и други европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.

