Украйна: Взривихме руска подводница в пристанището на Новоросийск

Украински подводни дронове от типа „Sub Sea Baby" са унищожили руска подводница от клас 636.3 „Варшавянка" (по класификацията на НАТО – Kilo), която е била акостирала в пристанището на Новоросийск, съобщи Службата за сигурност на Украйна.

От СБУ разпространиха видеозапис в социалните мрежи, на който се вижда предполагаемият момент на експлозията. По данни на службата, вследствие на взрива подводницата е получила сериозни повреди и на практика е извадена от оперативна готовност.

Подводницата е носила четири пускови установки за крилати ракети "Калибър", които руските сили използват за удари по Украйна, заяви СБУ и оцени цената на една подводница клас "Варшавянка" на приблизително 400 милиона долара.

Няма независимо потвърждение за експлозията на подводницата в Новоросийск. Руското Министерство на отбраната не коментира изявлението на СБУ.

През есента на 2025 г. украински дронове многократно атакуваха петролни терминали в пристанището на Новоросийск, където се помещава и военноморска база на руския Черноморски флот. В самия град бяха атакувани жилищни сгради, както и офисът на Каспийския тръбопроводен консорциум.