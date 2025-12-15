ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президент или конкурент? Всички гости на Радев иск...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21918935 www.24chasa.bg

Река в Боливия преля, най-малко 20 загинаха

1316
Наводненията в Боливия Снимка: Ройтерс

Преливането на река Пирай миналата седмица в Източна Боливия отне живота на най-малко 20 души и засегна 2000 семейства, съобщи днес заместник-министъра на гражданската отбрана Алфредо Троче, цитиран от Франс прес и БТА.

"За съжаление, според официалните данни 20 души са изгубили живота си, а десетки са изчезнали", заяви Троче пред радио "Панамерикана".

Първите данни за бедствието в събота съобщиха за трима загинали и осем изчезнали поради изключително интензивните валежи, които засегнаха селищата Ел Торно и Ла Гуардия.

Наводненията в Боливия Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)