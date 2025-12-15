Река в Боливия преля, най-малко 20 загинаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преливането на река Пирай миналата седмица в Източна Боливия отне живота на най-малко 20 души и засегна 2000 семейства, съобщи днес заместник-министъра на гражданската отбрана Алфредо Троче, цитиран от Франс прес и БТА.

"За съжаление, според официалните данни 20 души са изгубили живота си, а десетки са изчезнали", заяви Троче пред радио "Панамерикана".

Първите данни за бедствието в събота съобщиха за трима загинали и осем изчезнали поради изключително интензивните валежи, които засегнаха селищата Ел Торно и Ла Гуардия.