Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение с указ

Президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви фентанила за оръжие за масово унищожение СНИМКА: Ройтерс

Президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви фентанила за оръжие за масово унищожение – ход, който рязко разширява правомощията на правителството на САЩ да се бори със синтетичния опиоид, обвиняван за десетки хиляди смъртни случаи от свръхдоза в Америка всяка година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Определянето – безпрецедентно за наркотик – показва намерението на Тръмп да третира фентанила не просто като криза в общественото здраве, а като заплаха за националната сигурност, сравнима с войната с химическо оръжие.

Това дава възможност на Пентагона да подпомага правоприлагащите органи и позволява на разузнавателните агенции да използват срещу наркотрафикантите инструменти, които обикновено са запазени за противодействие на разпространението на оръжия.

„Официално класифицираме фентанила като оръжие за масово унищожение – каквото той е", каза Тръмп на събитие в Белия дом в чест на военнослужещи, натоварени да помагат в охраната на южната граница на САЩ с Мексико. „Те се опитват да надрусат страната ни", допълни той.

„Нелегалният фентанил е по-близо до химическо оръжие, отколкото до наркотик", се казва в указа на Тръмп.

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях. От началото на септември САЩ са нанесли повече от 20 удара по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, в Карибско море и Тихия океан, като са били убити над 80 души.

