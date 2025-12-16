Полицията в Австралия: Нападението на плажа Бонди е терористична атака, вдъхновена от „Ислямска държава"

Нападението, при което бяха убити 15 души на плажа Бонди в Сидни, е „терористична атака, вдъхновена от „Ислямска държава", заяви днес високопоставената представителка на австралийската полиция Криси Барет, цитирана от АП и БТА.

Заподозрените са баща и син на 50 и 24 години, съобщиха властите. По-възрастният мъж беше застрелян, а синът му е в болница.

Пресконференцията днес бе първият случай, в който официални представители потвърдиха убежденията си за идеологията на заподозрените. Премиерът Антъни Албанезе заяви на нея, че твърденията им се основават на събрани доказателства, включително „наличието на знамена на „Ислямска държава" в иззетия автомобил".

След неделното нападение 25 души продължават да са в болница, а 10 от тях са в критично състояние. Трима от пострадалите са настанени в детска болница.

Убитите са на възраст от 10 до 87 години. Те са присъствали на проява по случай еврейския празник Ханука на най-известния плаж в Австралия в неделя, когато е извършена атаката.

Албанезе и ръководителите на някои австралийски щати се ангажираха да затегнат и без това строгите закони за оръжията – реформи, които биха били най-мащабните от 1996 г., когато стрелец уби 35 души в Порт Артър, Тасмания. Оттогава масовите стрелби в Австралия са рядкост.