САЩ удариха три кораба в Тихия океан

Кораб СНИМКА: Пиксабей

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви снощи, че е извършило удари по три плавателни съда в международни води, при които са били убити осем мъже, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Разузнавателна информация потвърди, че плавателните съдове са се движели по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и са участвали в наркотрафик", се казва в съобщение на военните в Екс.

Съединените щати нанесоха удари по повече от 20 плавателни съда в Тихия океан и Карибско море край Венецуела като част от военна кампания, започната от президента Доналд Тръмп срещу контрабандата на наркотици от региона. В хода на операцията са убити общо най-малко 90 предполагаеми наркотрафиканти.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик плавателни съдове представлява рязко отклонение от начина, по който САЩ традиционно са действали по такива случаи.

„Операциите ни в района на Южното командване са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия са в съответствие с международното хуманитарно право", каза по-рано този месец пред репортери говорител на Пентагона.

Ударите се разглеждат като предвестник на американски удари по суша срещу Венецуела, за които Тръмп каза, че скоро ще започнат, отбеляза Ройтерс.

Кораб СНИМКА: Пиксабей

