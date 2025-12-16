САЩ удариха три кораба в Тихия океан

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви снощи, че е извършило удари по три плавателни съда в международни води, при които са били убити осем мъже, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разузнавателна информация потвърди, че плавателните съдове са се движели по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и са участвали в наркотрафик", се казва в съобщение на военните в Екс.

Съединените щати нанесоха удари по повече от 20 плавателни съда в Тихия океан и Карибско море край Венецуела като част от военна кампания, започната от президента Доналд Тръмп срещу контрабандата на наркотици от региона. В хода на операцията са убити общо най-малко 90 предполагаеми наркотрафиканти.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик плавателни съдове представлява рязко отклонение от начина, по който САЩ традиционно са действали по такива случаи.

„Операциите ни в района на Южното командване са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия са в съответствие с международното хуманитарно право", каза по-рано този месец пред репортери говорител на Пентагона.

Ударите се разглеждат като предвестник на американски удари по суша срещу Венецуела, за които Тръмп каза, че скоро ще започнат, отбеляза Ройтерс.