Протести и в Атина заради бюджета

Масови протести в гръцката столица Атина са свикани днес заради гласуването на бюджета за 2026 година.
Синдикатите в Гърция започнаха масова стачка в публичния сектор заради предвиденото в него вдигане на данъците.
Вече седмица страната е разтърсена и от фермерски протест, синдикалните стачки днес са и в негова подкрепа. Фермерите се вдигнаха заради неизплатени субсидии. Те блокираха граничните пунктове с България, като не пропускат камиони, което доведе до километрични опашки от камиони.
Обявена е и демонстрация на пенсионерите днес, предаде БНТ.