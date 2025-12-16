ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ: Удължителният закон ще направи повече пакост...

Протести и в Атина заради бюджета

4000 селскостопански машини бяха паркирани на възлови отсечки в Гърция от протестиращите фермери, днес в Атина започват и масови демонстрации срещу бюджет 2026..

Масови протести в гръцката столица Атина са свикани днес заради гласуването на бюджета за 2026 година.

Синдикатите в Гърция започнаха масова стачка в публичния сектор заради предвиденото в него вдигане на данъците. 

Вече седмица страната е разтърсена и от фермерски протест, синдикалните стачки днес са и в негова подкрепа. Фермерите се вдигнаха заради неизплатени субсидии. Те блокираха граничните пунктове с България, като не пропускат камиони, което доведе до километрични опашки от камиони.

Обявена е и демонстрация на пенсионерите днес, предаде БНТ.

