972 нелегални мигранти и над 50 трафиканти заловени при операция на турската полиция

Общо 972 нелегални мигранти и 55 трафиканти са заловени при мащабна операция на турската полиция, проведена вчера във всички 81 окръга на Турция, съобщи в социалната мрежа Екс турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, информира БТА.

В публикацията на Йерликая се посочва, че в рамките на операцията турската полиция е извършила проверки на близо 450 000 души, като същевременно са проверени повече от 7000 обществени места.

Турските власти вече са започнали процедура по депортирането на задържаните мигранти, информира още Йерликая.