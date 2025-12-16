ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ: Удължителният закон ще направи повече пакост...

Времето София  / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21919702 www.24chasa.bg

972 нелегални мигранти и над 50 трафиканти заловени при операция на турската полиция

876
Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Общо 972 нелегални мигранти и 55 трафиканти са заловени при мащабна операция на турската полиция, проведена вчера във всички 81 окръга на Турция, съобщи в социалната мрежа Екс турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, информира БТА.

В публикацията на Йерликая се посочва, че в рамките на операцията турската полиция е извършила проверки на близо 450 000 души, като същевременно са проверени повече от 7000 обществени места.

Турските власти вече са започнали процедура по депортирането на задържаните мигранти, информира още Йерликая. 

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)