Арестуваха собствениците на турска стрийминг платформа, обвинени са за пране на пари и незаконни залагания

Главната прокуратура на Истанбул обяви рано тази сутрин, че тримата собственици на популярната турска онлайн стрийминг платформа „ГЕЙН Медия“ (GAIN Media) и нейната компания майка „Анахат Холдинг“ (Anahat Holding) са задържани, а всички активи на компанията са иззети, в рамките на разследване за пране на пари и незаконни залагания, предаде Анадолската агенция, съобщи БТА.

Създадената през 2020 г. дигитална стрийминг платформа „ГЕЙН Медия“ е популярна сред зрителите в Турция със своите оригинални кратки видеа. В началото на 2025 г. тя е придобита от строителната компания „Анахат Холдинг“, която развива дейност в региона на Персийския залив и в Турция.

От прокуратурата съобщиха днес, че разследването е започнато по сигнал на турската Комисия за разследване на финансови престъпления (MASAK) за интензивни съмнителни финансови трансфери между компанията майка и придобитата от нея платформа, които „не могат да бъдат обяснени с легитимна бизнес дейност“. Според констатациите на Комисията, между януари и август 2025 г. фирмата „Анахат Холдинг“ е превела над 1,07 милиарда турски лири към „ГЕЙН Медия“, като по-голямата част от средствата са били осигурени чрез големи парични депозити по личните сметки на собственика на холдинга.

Властите подозират, че фирмите са използвани за прикриване на произхода на незаконни средства, формирайки това, което те описват като „организирана финансова мрежа“, целяща пране на престъпни приходи.

Въз основа на доказателствата съд в Истанбул е назначил държавния Фонд за гарантиране на спестовните влогове (TMSF) за временно управляващ активите (попечител) на „ГЕЙН Медия“ и още шест дружества, свързани с платформата, информира още Анадолската агенция.