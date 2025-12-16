Нападателите в Сидни са били във Филипините преди нападението

Филипинската имиграционна служба заяви днес, че двамата въоръжени мъже, извършили масовата стрелба на плажа Бондай в Сидни, са пътували до Филипините със самолет на филипинските авиолинии на 1 ноември от Сидни до Манила и след това до град Давао, предадоха Франс прес и Ройтерс, информира БТА.

Говорител на службата посочи, че 50-годишният индийски гражданин Саджид Акрам, пребиваващ в Австралия, е пътувал с индийски паспорт, докато 24-годишният му син Навийд Акрам е използвал австралийски паспорт при пристигането им в страната. Крайната дестинация на пътуването им е била югоизточният град Давао на остров Минданао и те са отпътували обратно към Сидни на 28 ноември.

Все още няма информация какво са правили двамата мъже след пристигането си във Филипините и дали са пътували другаде след пристигането си в Давао на остров Минданао - район, където преди са действали терористични групировки, свързани с "Ислямска държава". През 2017 г. стотици въоръжени мъже, дали клетва за вярност към "Ислямска държава", завземат северозападния град Марави на острова и го контролират в продължение на пет месеца, удържайки сухопътни атаки и въздушни удари от страна на филипинската армия, като същевременно използват цивилните като човешки щит.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви днес, че двамата нападатели, извършители на антисемитската атака, отнела живота на 15 души и рани още 42, са "били мотивирани от идеологията на Ислямска държава".

Превозното средство, намерено близо до плажа Бондай, е било регистрирано на името на сина Навийд Акрам, а в него са били намерени две знамена на "Ислямска държава", уточни днес Мал Ланиън, началникът на полицията в Нов Южен Уелс.

Атаката в Сидни е най-смъртоносната масова стрелба в Австралия от близо 30 години и се разследва от властите като терористичен акт, насочен срещу еврейската общност, отбелязва Ройтерс.