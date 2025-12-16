US и британски издания за преговорите по мирния план за Украйна в Берлин

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност в опит да постигнат мирно споразумение, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост", информира БТА.

Американски и украински официални представители заявиха вчера, че Вашингтон се е ангажирал да защитава Украйна от евентуално бъдещо руско нападение, което потенциално би улеснило пътя на Киев към подписване на мирно споразумение, въпреки че основните въпроси относно териториите и готовността на Русия да се съгласи на споразумение остават нерешени.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е постигнал напредък по време на двудневните разговори в Берлин с високопоставени представители на Белия дом, които се опитват да сложат край на войната на Русия в Украйна, като добави, че Вашингтон е предложил гаранции за сигурност, подобни на тези на чл. 5 на НАТО, в момент, в който Киев навлиза в решаваща седмица на преговори с висок залог със съюзниците си.

Украински, американски и европейски висши представители се срещнаха в Берлин в неделя и вчера, за да се опитат да постигнат мирно споразумение. Американският президент Доналд Тръмп призова Украйна да предаде територии, които Русия все още не е завладяла, като цена за мира. Украинските лидери заявиха вчера, че оценяват усилията на Белия дом за постигане на споразумение, въпреки че между страните изглежда остават значителни различия. Руският президент Владимир Путин е заявявал в миналото, че вероятно ще се противопостави на споразумение, което би предоставило значителни гаранции за сигурността на Киев от страна на САЩ, посочва американското издание.

"От американската страна чухме, че са готови да дадат гаранции за сигурност, които са равностойни на чл. 5 от договора на НАТО", заяви вчера Зеленски на пресконференция и добави, че гаранциите на САЩ са "само първа стъпка".

Американски официални представители заявиха вчера, че са предложили на Украйна "пълни" гаранции за сигурност, които ще изискват гласуване от Конгреса. Те заявиха, че смятат, че са решили "90 процента" от проблемите между Украйна и Русия.

Американските служители обаче не дадоха подробности за това каква форма ще имат гаранциите за сигурност, освен че няма да има американски войски на украинска територия, отбелязва "Вашингтон пост".

Вашингтон предлага на Украйна гаранции за сигурност в опит да се излезе от задънената улица в мирните преговори, извежда в заглавие друго американско издание - в. "Уолстрийт джърнъл".

Американският ангажимент, срещу който руските официални представители вероятно ще възразят, беше поет на втория ден от преговорите в Берлин между САЩ, Украйна и европейски лидери.

Промяната може да премахне едно от най-големите препятствия пред подписването на мирно споразумение между Киев и Русия, но остава по-голямо препятствие, свързано с териториите. Все още не е решен въпросът кои спорни територии Киев ще запази и дали Украйна ще се оттегли едностранно от частта от Донецка област, която в момента контролира, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Над преговорите витаеха съмнения дали Русия ще приеме споразумение, което я принуждава да направи компромис по отношение на териториите, и дали Москва ще отхвърли точно този вид гаранции за сигурността на Украйна, които биха удовлетворили Киев.

Москва заяви, че ще възрази категорично, ако предложенията, разработени от Киев и Брюксел, като например подкрепяните от САЩ гаранции за сигурност, бъдат включени в мирния план, посочва американското издание.

Гаранциите за сигурност ще включват наблюдение, проверка и предотвратяване на конфликти, заявиха американски официалните представители и добавиха, че те ще определят ролята, която САЩ ще играят, ако Русия наруши мирното споразумение и отново нападне Украйна.

Гаранциите ще включват и предоставянето на оръжия на Украйна за възпиране на руските сили. Американските официални представители не разкриха подробности за ролята на САЩ, освен че Вашингтон няма да изпрати сухопътни войски в Украйна, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Европа е готова да оглави "многонационални мироопазващи сили" в Украйна като част от мирния план на САЩ, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Предложението е част от нов пакет от гаранции за сигурност, подкрепен от Белия дом, който може да доведе до пробив в постигането на споразумение, отбелязва британското издание.

В изявление лидерите на Великобритания, Франция, Германия и осем други европейски страни заявиха, че войските от "Коалицията на желаещите" с подкрепата на САЩ биха могли да "помогнат за възстановяването на украинските сили, за осигуряване на сигурността на украинското въздушно пространство и за поддържане на безопасността по море, включително чрез операции в Украйна".

Те добавиха обаче, че все още съществуват значителни различия по отношение на бъдещия статут на украинските територии, окупирани от Русия.

Тръмп обаче изглежда намеква, че в замяна на гаранциите за сигурност Украйна трябва да се съгласи да предаде на Русия частта на Донбас, която Киев все още контролира – нещо, което Зеленски отхвърля, отбелязва "Гардиън".

Украинският президент заяви, че приветства "продуктивните" разговори, а главният преговарящ от украинска страна Рустем Умеров похвали "реалния напредък" във втория кръг от преговорите в Берлин.

Гаранциите за сигурност се считат за ключов фактор за потенциално мирно споразумение. Британският премиер Киър Стармър заяви вчера, че всяко споразумение между Русия и Украйна ще се провали, ако не включва "солидни" гаранции за сигурност за Киев от страна на Запада, посочва "Гардиън".