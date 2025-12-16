ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индексите на фондовата борса в Токио най-ниски, по...

Гръцката брегова охрана спаси 28 мигранти край остров Самос

Лодка с мигранти. Снимка: Снимка: Архив

Бреговата охрана на Гърция съобщи днес, че е спасила общо 28 мигранти от водите на Егейско море близо до гръцкия остров Самос и е започнала допълнителна издирвателна операция, предаде в. „Катимерини“, информира БТА. 

По информация на властите мигрантите са били открити в района на плажа Петалии в северната част на Самос.

След откриването им бреговата охрана е изпратила един патрулен кораб и е започнала сухоземни претърсвания на района в рамките на допълнителна издирвателна операция, целяща намирането на други лица, които може да са пътували заедно със спасените мигранти. 

Лодка с мигранти.

