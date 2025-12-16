Япония прие най-големия пакет финансови стимули от пандемията

Горната камара на парламента на Япония прие днес допълнителен бюджет от 18,3 трилиона йени (118 милиарда долара), давайки на премиера Санае Такаичи зелена светлина за въвеждането на най-големия пакет от стимули на страната от пандемията от КОВИД-19 насам, въпреки фискалните опасения, предаде Ройтерс, информира БТА.

Допълнителният бюджет за фискалната 2025 г., вече одобрен от долната камара на парламента миналата седмица, значително надвишава миналогодишните 13,9 трилиона йени и се финансира предимно чрез емитиране на нов дълг, което подчертава агресивната позиция на Такаичи по отношение на подкрепата за разходите.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации достигна 18-годишен връх този месец, тъй като се очаква Банката на Япония да повиши лихвените проценти в петък до 0,75%, което е най-висок резултат от три десетилетия.

На този фон производствената активност в Япония се е свивала с по-бавни темпове през декември, докато растежът в сектора на услугите е отслабнал, което подсказва за умерено забавяне на икономиката в края на 2025 г., показват предварителни данни от частни проучвания, предаде Ройтерс.

Индексът на мениджърите по покупките (PMI) за промишлеността, изготвен от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), се повиши до 49,7 пункта през декември от 48,7 пункта през ноември. Въпреки повишението индексът остава под границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването, за шести пореден месец.

Според "Ес енд Пи Глоубъл" растежът в японската икономика продължава да се поддържа основно от сектора на услугите, докато промишленото производство и продажбите в индустрията остават под натиск.