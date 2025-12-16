На вчерашната пресконференция на Министерството на отбраната на Китай беше коментиран въпросът с позицията на Япония относно скорошните учения на китайския самолетоносач „Ляонин". Японската страна обяви, че е получила предварително уведомление от Китай за предстоящите учения, но поради липсата на конкретни подробности, като продължителност и място на провеждане, не е успяла да получи достатъчна информация за осигуряване на избягване на рисковете.

На пресконференцията говорителят разясни реални детайли около ученията на ударната група на самолетоносача „Ляонин". На 6 декември китайската страна предварително е уведомила японския кораб с борден номер 116 за планирани военни учения. Японската страна е потвърдила получаването на уведомлението. Впоследствие флагманският кораб на „Ляонин" е изпратил допълнително съобщение, в което е уточнил, че ученията ще започнат в 15:00 ч. и ще продължат около шест часа, като основната зона на провеждане ще бъде южно от самолетоносача. И това уведомление е било потвърдено от японския кораб.

Въпреки това, по време на ученията, японски военни самолети многократно са навлизали във въздушното и морското пространство в района, предприемайки действия, които са застрашили безопасността на полетите. Според китайската страна пълната отговорност за създалата се ситуация носи изцяло Япония, пише КМГ.

Япония упорито лъже собствения си народ и заблуждава международната общност, представяйки рутинните военни учения на Китай като „заплаха за сигурността", докато се представя като жертва, а не като провокатор. Дали това не е опит да се измислят претексти за нарушаване на следвоенната рамка и възкресяване на призрака на милитаризма?

„Остро призоваваме Япония да се изправи пред основните причини за настоящите трудности в китайско-японските отношения, да се ангажира с истинско осмисляне и да поправи грешките си. Всякакви презрителни опити да се прехвърли вината или да се ангажира с политически манипулации няма да успеят", добави още говорителят.