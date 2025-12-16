ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Хуа Чунин участва в 11-ата среща на страните по Конвенцията на ООН срещу корупцията

КМГ

1256
СНИМКА: КМГ

На 15 декември в Катар бе открита 11-ата среща на страните по Конвенцията на ООН срещу корупцията. В церемонията взе участие зам.-външният министър на Китай Хуа Чунин.

В своята реч тя заяви, че дългосрочният управленчески опит на ККП постига исторически успехи чрез придържане на строго самоуправление и решителна борба с корупцията. Това също получава одобрението и широката подкрепа от китайския народ, пише КМГ. 

„Основните идеи на „петте принципа" за глобално управление, предложени от председателя Си Дзинпин, предоставят ценни насоки за международното сътрудничество в борбата с корупцията. Необходимо е да се отстоява суверенното равенство и законността в международните отношения, да се насърчава многостранният подход и човекът да бъде поставен в центъра на управлението. Важно е също така стриктно да се изпълняват задълженията, заложени в Конвенцията на ООН срещу корупцията, и да не се предоставя убежище на лица, извършили корупционни престъпления, независимо от обстоятелствата. Само по този начин може да се изгради справедлива и ефективна глобална система за управление и превенция на корупцията", заяви Хуа Чунин.

Конвенцията на ООН срещу корупцията е най-авторитетният и влиятелен международен документ в тази сфера, подписан от 192 страни.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

