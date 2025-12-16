ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Враца - Борован, движението е в...

КМГ: Тунелопробивната машина „Линханхао“ постига непрекъснат изкоп от 10 000 метра

КМГ

740
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Самостоятелно разработена от Китай тунелопробивна машина „Линханхао" успешно прокопа 10 000 метра от тунела „Чунтай" под река Яндзъ. С това строителството навлиза в последния километър и бележи ключов етап в проекта за преминаване на високоскоростна железопътна линия под реката със скорост до 350 км/ч. Освен това, „Линханхао" е и тунелопробивната машина с най-голям диаметър към момента в света.

За първи път в световната практика тунелопробивна машина с диаметър 15 метра реализира непрекъснато прокопаване на участък с дължина 10 000 метра. След завършването на тунела транспортните връзки между Шанхай, Нанкин и Хъфей ще бъдат значително подобрени, като времето за пътуване от Чунмин до Баошан в Шанхай ще бъде съкратено до около 17 минути, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

