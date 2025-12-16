ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са убити при терористичен акт в Иран

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21920587 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската медийна група публикува списък с висококачествени предавания на CCTV-1 за следващата година

КМГ

1024
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 декември в Пекин се състоя представянето на списъка с отлични програми на CCTV-1 към Китайската медийна група, в рамките на което бяха анонсирани над 60 висококачествени продукции, планирани за излъчване през следващата година. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, лично взе участие на събитието.

Директорът на Редакционния офис на КМГ Цай Дзюн посочи, че каналът отчита четвърта поредна година на ръст в зрителските рейтинги, като пазарният му дял е достигнал най-високото си равнище за последните 16 години. Общият годишен брой зрители на CCTV-1 е достигнал 1,061 милиарда. В навечерието на първата година от 15-ия петгодишен план КМГ ще продължи да създава повече висококачествени програми със силно международно влияние, с цел да допринесе за изграждането на силна държава и за великото възраждане на китайската нация, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)