КМГ: Китайската медийна група публикува списък с висококачествени предавания на CCTV-1 за следващата година

На 16 декември в Пекин се състоя представянето на списъка с отлични програми на CCTV-1 към Китайската медийна група, в рамките на което бяха анонсирани над 60 висококачествени продукции, планирани за излъчване през следващата година. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, лично взе участие на събитието.

Директорът на Редакционния офис на КМГ Цай Дзюн посочи, че каналът отчита четвърта поредна година на ръст в зрителските рейтинги, като пазарният му дял е достигнал най-високото си равнище за последните 16 години. Общият годишен брой зрители на CCTV-1 е достигнал 1,061 милиарда. В навечерието на първата година от 15-ия петгодишен план КМГ ще продължи да създава повече висококачествени програми със силно международно влияние, с цел да допринесе за изграждането на силна държава и за великото възраждане на китайската нация, пише КМГ.