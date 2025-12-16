КМГ: Български учени и бизнесмени: Китай е глобален иновационен център с отворени врати за партньорства

„Китай все по-уверено затвърждава водещата си роля в глобалните иновации – не само в производството на соларни панели, батерии и електромобили, но и в развитието на изкуствения интелект, роботиката и високите технологии" - това бе единодушното заключение на ръководителите и членовете на делегацията от български учени, кметове на общини и представители на бизнеса, които посетиха КНР през първата половина на м.декември.

„ Паралелно с това устойчивият икономически растеж води до повишаване на доходите на домакинствата и разширяване на вътрешния пазар", бяха единодушни представителите на 16-членната българска делегация, които бяха официални гости и изложители по време на на Global Artificial Intelligence Machines and Electronics Expo (AIE 2025) – Световното изложение за машини, електроника и изкуствен интелект в Макао. Поканата към българските участници бе отправена лично от Уан Нин (Wang Ning), президент на China Electronics Chamber of Commerce (CECC), по време на неговото посещение в България в края на октомври, инициирано от инж. Красимир Петков - съосновател и главен изпълнителен директор на „Милара Интернешънъл" и „Севик Иновейшън". Тогава г-н Уан присъства и на откриването на първата китайска индустриална инвестиция у нас – завода на „ЗиЕс Юръп" (ZS Europe) в Тракия икономическа зона.

Българската делегация бе ръководена от инж. Красимир Петков и инж. Пламен Панчев, съосновател и директор на Тракия икономическа зона /ТИЗ/.

По време на форума в Макао Мартин Панчев, главен оперативен директор на ТИЗ, представи България като инвестиционна дестинация и входна врата към европейския пазар за китайските компании. Индустриалната инфраструктура, кадрите и инвестиционния потенциал и възможности на българската страна бяха в центъра на техните изказвания.

Част от делегацията пропътува над 4000 км за седем дни, за да се срещне с университети, компании и потенциални инвеститори във вътрешността на Поднебесната империя.

Първата спирка бе Шънджън – 20-милионният мегаполис, известен като Силициевата долина на Китай. Там българските представители посетиха централата на BYD, един от световните лидери в електрическите автобуси, автомобили и батерии.

„Срещата беше изключително полезна и показа колко напреднало е индустриалното мислене в Китай", коментира инж. Красимир Петков, чиито предприятия произвеждат роботи за полупроводниковата индустрия и първите български електрически коли.

Делегацията бе приета и в община Шънджън от Гу Тин (Gu Ting), заместник-генерален директор на Службата за външни работи на общинското правителство и вицепрезидент на Народната асоциация за приятелство с чужди страни.

Особено емоционална бе срещата между Катя Стайкова, директор на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и Клъстер Тракия икономическа зона, и Фън Сюкун (Feng Xiukun), директор „Планиране и развитие" към Службата за външни работи на общината. Двамата са сред ключовите фигури, допринесли за побратимяването между Пловдив и Шънджън през 2014 г., а сега си обещаха през 2026 г. да засилят още повече връзките между двата града. Инж. Пламен Панчев изрази и личното послание на кмета на града под тепетата Костадин Димитров за по-интензивни отношения в културата, образованието, науката, икономиката, туризма и спорта.

В крайбрежния град Циндао (Qingdao), където се намира четвъртото по големина пристанище в света, българските гости се насладиха на невероятното гостоприемство на г-жа Гуо Ли Цин (Guo Li Qing) – заместник-председател на Китайската търговска камара за електроника (CECC) и председател на компанията Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology, производител на зарядни станции за електромобили. Мадам Гуо отдели дори почивните си дни, за да представи пълния спектър от възможности за съвместни проекти. Тя и нейният екип бе впечатлен от демонстрираната подкрепа за бизнеса в лицето на Николай Стаматов, заместник-кмет на Община Марица, в която са разположени голяма част от заводите на Тракия икономическа зона.

Във Bozhou, на 500 км от Циндао, делегацията посети централата на Chery Group, където бяха обсъдени възможности за партньорство в производството на електрически товарни превозни средства. Българските представители се запознаха и с технологии за роботи за почистване на соларни панели и водни площи в гр. Hangzhou.

Паралелно с бизнес срещите, български учени, водени от проф. Иван Бъчваров от Физическия факултет на СУ и ИФТТ-БАН, изнесоха лекции в четири изследователски и образователни институции в Шанхай, Фуджоу, Гуанджоу и Шънджън. „Интересът към съвместна работа е сериозен и обоснован. В областта на фотониката българските и китайските групи се допълват чрез техните материали и нашите нови технологии. Необходимо е целево бъдещо финансиране за научни разработки между България и Китай, за да се доразвият вече започналите с текущи ресурси сътрудничества", подчерта проф. Бъчваров.

„Посещението показа, че Китай вече не е просто „фабриката на света", а глобален иновационен център с отворени врати за партньорства", коментира визитата инж. Пламен Панчев. „За България това означава възможност не само за инвестиции, но и за трансфер на технологии, знания и научен потенциал", допълва Николай Стаматов, заместник-кмет на Община Марица.