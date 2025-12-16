КМГ: Раждането в Китай ще бъде безплатно от 2026 г.

Китай се подготвя да въведе на национално ниво практически безплатни услуги при раждане от 2026 г. Това ще подкрепи усилията за изграждане на общество, благоприятно за раждаемостта, и за намаляване на финансовата тежест върху семействата.

Съгласно нови насоки за националното здравно осигуряване основните разходи за раждане ще бъдат напълно покривани, без доплащане от страна на родителите в рамките на установените стандарти.

Мярката стъпва върху пилотни програми в редица провинции, където болничните разходи при раждане вече се покриват изцяло. Обхватът на осигуряването ще бъде разширен и към пренаталните прегледи, както и към по-гъвкави категории заети лица, включително селски работници и работещи в платформената икономика. Решението идва като един от отговорите за трайно ниската раждаемост и застаряващото население. Наскоро Китай представи и други политики в тази посока, като националните субсидии за отглеждане на деца под три години и стъпките към безплатно предучилищно образование, пише КМГ.