КМГ: Раждането в Китай ще бъде безплатно от 2026 г.

КМГ

СНИМКА: КМГ

Китай се подготвя да въведе на национално ниво практически безплатни услуги при раждане от 2026 г. Това ще подкрепи усилията за изграждане на общество, благоприятно за раждаемостта, и за намаляване на финансовата тежест върху семействата.

Съгласно нови насоки за националното здравно осигуряване основните разходи за раждане ще бъдат напълно покривани, без доплащане от страна на родителите в рамките на установените стандарти.

Мярката стъпва върху пилотни програми в редица провинции, където болничните разходи при раждане вече се покриват изцяло. Обхватът на осигуряването ще бъде разширен и към пренаталните прегледи, както и към по-гъвкави категории заети лица, включително селски работници и работещи в платформената икономика. Решението идва като един от отговорите за трайно ниската раждаемост и застаряващото население. Наскоро Китай представи и други политики в тази посока, като националните субсидии за отглеждане на деца под три години и стъпките към безплатно предучилищно образование, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

