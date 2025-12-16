ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ресорната комисия в НС прие удължителния закон за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21920739 www.24chasa.bg

Търговци от Одрин се оплакват от фалшиви банкноти от 50 лв., използвани от български туристи

2184
Търговците в Одрин откривали все по-често фалшиви български банкноти от 50 лв. Снимка: Архив

Търговци от централния булевард на турския град Одрин – „Сарачлар" – се оплакват от зачестили случаи на използване на фалшиви банкноти от 50 лева от страна на български туристи, пише в. „Тюркийе".

„Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари", споделя собственик на магазин на булевард „Сарачлар", отправяйки предупреждение към останалите търговци в града, пише БТА.

Зачестилите слухове за употреба на фалшиви банкноти от 50 лева по време на наплива на български туристи през уикендите са станали причина за безпокойство сред търговците в Одрин, отбелязва медията.

Търговците в Одрин откривали все по-често фалшиви български банкноти от 50 лв. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)