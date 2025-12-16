Британската безработица се повишава до най-високото си ниво от близо пет години

Безработицата във Великобритания се е повишила до най-високото си ниво от близо пет години, а ръстът на заплатите се е забавил допълнително, като младите хора са най-засегнати от сложната ситуация на трудовия пазар. Това показват официални данни, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Службата за национална статистика (ONS) съобщи, че нивото на безработицата се е увеличило до 5,1 на сто през тримесечието до октомври в сравнение с 5 на сто през трите месеца до септември.

Това е най-високото ниво от първото тримесечие на 2021 г., но като се изключи пандемичния период, това е най-високото ниво от началото на 2016 г.

Службата за национална статистика съобщи, че средният ръст на редовните заплати също се е забавил отново до 4,6 на сто през тримесечието до октомври в сравнение с 4,7 на сто през предходните три месеца и е с 0,9 на сто по-висок, след като се вземе предвид инфлацията на потребителските цени.

Най-новите данни сочат, че броят на служителите на щат е спаднал с 38 000 през ноември до 30,3 милиона, което е още едно доказателство за отслабения пазар на труда. Според статистическата служба младите хора са най-засегнати от сложната ситуация на пазара на труда.

„Общата картина продължава да показва отслабващ пазар на труда", каза Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в Службата за национална статистика.

„Броят на служителите на щат отново е намалял, което отразява слабата активност при наемането на служители", отбеляза тя.

Тази слабост се отразява и в увеличение на нивото на безработицата, докато свободните работни места остават като цяло непроменени, пише БТА.

„Спадът в броя на служителите и увеличението на безработицата се наблюдават особено сред някои по-млади възрастови групи", подчерта тя.