Близо 290 000 домакинства в Одеса и областта все още са без ток, през последните три денонощия бе възстановено електроснабдяването на около 330 000 абоната в района, съобщи областният управител Олег Кипер.

"През последните три дни енергетиците възстановиха електроснабдяването на близо 330 000 абоната в Одеса и Одеска област. Към днешна дата всички обекти от критичната инфраструктура има ток. Същевременно, по данни от тази сутрин, 288 200 абоната все още са без електричество", съобщи Кипер в канала си в "Телеграм".

Ремонтните работи продължават без прекъсване. Енергетиците на "ДТЕК Одески електромрежи" работят денонощно, за да възстановят електроснабдяването на всеки дом възможно най-скоро, се казва в съобщението на областния управител.

Регионалните власти приканват гражданите на населени места, където все още няма ток, да изключат уредите от контактите и да ги включват постепенно след възстановяване на електроснабдяването. Това ще помогне за намаляване на натоварването на мрежата и ще избегне допълнителни аварии, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.