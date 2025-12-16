Зеленски: Засега не се обсъжда произвеждането на референдум по териториалния въпрос в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че засега не се обсъжда произвеждането на рефендум за уреждането на териториалния въпрос в Украйна, по-специално за статута на Донбас, предаде Укринформ.

"Във всеки случай засега не обсъждаме произвеждането на референдум. Това е сложен въпрос, който изисква сложни решения. Правим всичко по силите си, за да не усложняваме допълнително и безтова трудния живот на украинците заради войната с едно или друго решение", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че все още няма консенсус за уреждането на териториалните въпроси в преговорите за мир. "Що се отнася до позицията на руснаците, засега тя не се е променила. Нашето становище е практично, реалистично, честно и ние не се отклоняваме от него. Не искаме да се откажем от нашия Донбас. Американците искат да постигнат компромис и предлагат "свободна икономическа зона". Но нека подчертая още веднъж – "свободната икономическа зона" не означава тя да се намира под контрола на Руската федерация. Това са много важни подробности за мен, когато обсъждаме всеки план за Донбас. Няма да признаем нито де юре, нито де факто Донбас за руски – територията е временно окупирана", изтъкна украинският президент, пише БТА.

Същевременно, той допълни, че работата по тези въпроси ще продължи. "Това е един от ключовите въпроси и засега нямаме консенсус по него", заяви Зеленски.

Вчера украинският президент разговаря с американската делегация, оглавявана от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. След разговорите Зеленски отбеляза, че двете страни имат различни становища по отношение на териториалните въпроси, като разясни, че по време на тези преговори американската делегация е изразила позицията на Русия и не е отправяла искания към Украйна.