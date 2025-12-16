ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия ще е домакин на комисия за уреждане на компенсации за щети заради войната в Украйна

Давид ван Вел Снимка: Екс/Jan Dijkgraaf

Нидерландия ще бъде домакин на Международната комисия за уреждане на претенциите за Украйна. Задачата на Комисията ще бъде да разглежда искания за компенсации за причинени от войната щети, които в даден момент да бъдат изплатени от Русия. Това съобщи днес нидерландският министър на външните работи Давид ван Вел, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ван Вел уточни, че работата на Комисията ще бъде по-скоро да събере и обобщи информацията за исканията и не дава гаранции на Украйна, че тези щети някога ще бъдат възстановени.

Давид ван Вел Снимка: Екс/Jan Dijkgraaf

