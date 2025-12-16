Нидерландия ще е домакин на комисия за уреждане на компенсации за щети заради войната в Украйна

Нидерландия ще бъде домакин на Международната комисия за уреждане на претенциите за Украйна. Задачата на Комисията ще бъде да разглежда искания за компенсации за причинени от войната щети, които в даден момент да бъдат изплатени от Русия. Това съобщи днес нидерландският министър на външните работи Давид ван Вел, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ван Вел уточни, че работата на Комисията ще бъде по-скоро да събере и обобщи информацията за исканията и не дава гаранции на Украйна, че тези щети някога ще бъдат възстановени.