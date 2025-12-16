Служители от публичния сектор на Гърция излязоха на протест с искане за по-високи заплати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служителите от публичния сектор на Гърция излязоха на протест на централния площад „Синтагма" в Атина, в близост до сградата на парламента, докато вътре текат дебатите по бюджета на страната за следващата година.

Стачката бе обявена от Синдиката на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ, а в последствие подкрепена и от Синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА.

На демонстрацията протестиращите отправиха призиви срещу увеличението на разходите за отбрана в страната.

„Увеличение на заплатите, не на бомбите" – пише на част от транспарантите, издигнати от стачкуващите служители в обществения сектор.

В демонстрация участват и работещи в сферата на държавното здравеопазване. Те се обявиха срещу ниските заплати и посочиха, че лекар специализант в държавна болница получава 1264 евро възнаграждение, а медицинска сестра – 836 евро.

„Невъзможно е с тези заплати да намерите служители в държавното здравеопазване и да спрете вълната от напускащи", пише на друг от издигнатите транспаранти.

Полицейското присъствие в централната част на града е засилено,пише БТА.

Телевизия ЕРТ информира, че пред гръцкото Министерство на труда и социалното осигуряване също е имало демонстрация, организирана от Върховната обща конфедерация на пенсионерите на Гърция (АГСКПГ). Сред основните искания на пенсионерите са увеличения на основните и допълнителните пенсии, за да се компенсира инфлацията в страната.

Радио Атина 9,84 съобщи, че се очаква към стачките да се присъединят и работещите в образованието. Засега няма сведения до каква степен стачката ще засегне обществения транспорт, но автобусите в Атина няма да се движат утре, 17 декември, от 10:00 до 18:00 ч. местно (и българско) време заради синдикално отчетно-изборно събрание. Стачка от днес до сряда са обявили два синдиката във фериботните линии.

Сред исканията на синдикатите са увеличаване на трудовите възнаграждения, масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, достатъчно финансиране на общините, запазване на социалните услуги като обществена придобивка и др.