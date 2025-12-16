ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша задържа студент, заподозрян, че е планирал атака на коледен базар

Заподозреният е полски гражданин и е студент в Люблинския католически университет СНИМКА: Пиксабей

Службата за сигурност на Полша задържа мъж, за когото се предполага, че е планирал атака с експлозиви на коледен базар, обяви днес службата, цитирана от ДПА.

Деветнайсетгодишният младеж е направил опит да установи контакт с терористичната организация "Ислямска държава", съобщи в "Екс" Яцек Добжински, говорител на координатора на специалните служби.

"Целта му е била да убива и да всее страх сред поляците", заяви Добжински.

Мъжът е бил задържан от Агенцията за вътрешна сигурност в края на ноември и по решение на съда ще остане в ареста през следващите три месеца.

Заподозреният е полски гражданин и е студент в Люблинския католически университет, се посочва в публикацията. Той произхожда от "силно религиозно католическо семейство", каза още Добжински.

По думите му младежът е проявявал силен интерес към исляма и самостоятелно е изучавал как да изработва експлозиви, пише БТА.

Деветнайсетгодишният е планирал и да се присъедини към терористична организация, за да получи съдействие за извършването на подготвяната атака. При два обиска на жилища са иззети носители на данни, съдържащи доказателства, свързани със случая.

