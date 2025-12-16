Марта Кос: Черна гора никога не е била по-близо до ЕС, 5 глави официално са затворени

Пет глави от преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС бяха затворени днес на междуправителствена конференция Черна гора – ЕС в Брюксел, съобщи порталът "Юропиън Уестърн Болканс".

След конференцията еврокомисарят по разширяването , заяви, че Черна гора наистина е водеща в процеса по евроинтеграция, както и че, като се вземе предвид, че Черна гора има 12 затворени преговорни глави (от общо 33 – бел. ред.), тя е и страната кандидат с най-добрите резултати.

"Следващата година ще бъде решаваща и Черна гора повече от всичко ще има нужда от национално единство за постигане на целите си. Ще ви подкрепяме във всяка крачка по пътя", каза Кос.

Според еврокомисаря по разширяването проведената днес междуправителствена конференция е показателна за значителния напредък, който Черна гора е постигнала. Кос допълни, че страната все още има много работа, особено по отношение укрепването на върховенството на закона.

Черногорският премиер Милойко Спаич заяви по време на съвместната пресконференция с Кос, че страната му е затворила повече от една трета от преговорните глави, с което е станала първата страна, постигала подобно нещо, в последните 16 години.

Той подчерта, че Черна гора е много признателна на Франция, която по думите му е поставила взискателна задача към страната му в последните дни, но е дала възможност на Черна гора да покаже сериозността си по отношение на процеса на евроинтеграция.

Франция блокира затварянето на 11-а и 13-а глава (земеделие и рибарство) от преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз на заседание на Комисията на постоянните представители на страните членки в петък, припомня порталът. След интензивни дипломатически усилия от страна на черногорски лидери обаче Франция даде зелена светлина за затварянето и на петте глави, което беше одобрено вчера от Комисията на постоянните представители на страните членки, пише БТА .

Целта на черногорското правителство е да затвори всички оставащи преговорни глави до края на 2026 г., за да може страната да бъде готова да стане 28-та страна членка на ЕС през 2028 г.