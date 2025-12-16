ЕП одобри опростени правила за отчитане на устойчивост и дължима грижа за предприятията

Във вторник ЕП одобри предварително споразумение между евродепутатите и правителствата на държавите от ЕС относно нови правила за отчитане на устойчивост и дължима грижа за дружествата.

Актуализираните правила ще се прилагат за по-малко дружества и ще намалят някои техни задължения, като по този начин ще засилят конкурентоспособността на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

По-лесно отчитане във връзка с устойчивостта

Само дружества от ЕС, в които работят средно над 1000 служители и които имат нетен годишен оборот от над 450 милиона евро, ще трябва да се отчитат относно социалните и екологичните показатели. Правилата ще се прилагат и за дружества извън ЕС с нетен оборот в Съюза от над 450 милиона евро, както и за техните дъщерни предприятия и клонове, генериращи оборот над 200 милиона евро в ЕС.

Изискванията за отчитане ще бъдат значително опростени, а отчитането по сектори ще стане доброволно. Съзаконодателите направиха така, че дружествата, от които се изисква да изготвят отчети във връзка с устойчивостта, да не могат да прехвърлят тази отговорност на своите по-малки бизнес партньори. Ще отпадне необходимостта предприятията с по-малко от 1000 служители да предоставят информация на своите по-големи бизнес партньори извън това, което е включено в стандартите за доброволно отчитане. За да се улесни спазването на изискванията, Комисията ще създаде цифров портал с достъп до образци и насоки относно изискванията за отчитане на равнището на ЕС и на национално равнище.

Задължения за дължима грижа за много големи корпорации

По-малко дружества ще трябва да се отчитат за дължима грижа за намаляване на отрицателното си въздействие върху хората и планетата. Съгласно преразгледаните правила това ще се изисква само от големи корпорации от ЕС с повече от 5 000 служители и нетен годишен оборот от над 1,5 милиарда евро, както и от дружества извън Съюза, имащи оборот в ЕС над същия праг. Те ще трябва да извършват подготвителни проучвания, за да установят рисковете в своята верига от дейности. Също така те следва да изискват информация от бизнес партньори с по-малко от 5 000 служители само когато това не може да бъде получено по друг път.

Вече няма да са необходими планове за преход, които да гарантират, че бизнес моделът на дружеството е съвместим с прехода към устойчива икономика. Предприятията ще носят отговорност на национално равнище за неправилно прилагане на правилата и могат да бъдат глобени с до 3% от нетния световен оборот на дружеството.

Директивата относно дължимата грижа на дружествата ще започне да се прилага от 26 юли 2029 г. за всички предприятия, които попадат в нейния обхват.

Цитат

Докладчикът на комисията по правни въпроси Йорген Варборн (ЕНП, Швеция) заяви: „Парламентът се вслуша в опасенията, изразени от работодателите в цяла Европа. Подкрепено от широко мнозинство, днешното гласуване води до историческо намаляване на разходите, като същевременно запазва целите на Европа за устойчивост. Това е важна първа стъпка в продължаващите усилия за опростяване на правилата на ЕС".

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 428 гласа „за", 218 гласа „против" и 17 гласа „въздържал се". Сега трябва да бъде официално одобрен и от Съвета. Директивата ще влезе в сила двадесет дни след публикуването ѝ в Официален вестник.

Контекст

Актуализираните правила за устойчивост са част от първия сборен пакет от мерки за опростяване „Омнибус I" на Комисията. Той беше представен през февруари 2025 г. с цел да се намали бюрокрацията и да се улесни спазването на правилата за устойчивост от страна на предприятията, като по този начин да се повиши конкурентоспособността на ЕС. След отложеното прилагане на задълженията за отчитане във връзка с устойчивостта и за дължима грижа, настоящото предложение има за цел да ги опрости и да намали административната тежест за дружествата.