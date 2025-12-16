Зеленски и Мая Санду обсъдиха споделения път към членство в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-нататъшният напредък на Украйна и Молдова по пътя към членство в ЕС трябва да бъде едновременен и тясно координиран, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация във „Фейсбук" след среща с молдовския президент Мая Санду в Хага, предаде Укринформ.

Зеленски благодари на Санду за подкрепата на Молдова и за готовността за сътрудничество. Двете страни обсъдиха възможните сфери на сътрудничество и се споразумяха за последващи контакти.

Зеленски отбеляза, че е уведомил Санду за усилията, целящи постигане на мир, сигурност и възстановяването на Украйна след края на войната.

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да противодействаме на всички възможни прояви на руски заплахи. Говорихме и за това", подчерта той.

Според украинския президент „важен въпрос е и нашият споделен път към членство в ЕС. По-нататъшният напредък на Украйна и Молдова трябва да бъде едновременен и тясно координиран".

Укринформ припомня, че Зеленски днес е на посещение в Нидерландия. Програмата му включва срещи с президента на Молдова Мая Санду, премиера на Нидерландия Дик Схоф и с краля Вилем-Александър. Той също така ще участва в дипломатическа конференция на високо равнище.

В изказване преди конференцията в Хага, която има за цел да установи Международна комисия за уреждане на претенциите за компенсации за щети заради войната в Украйна, Зеленски заяви, че Русия трябва да бъде подведена под отговорност за „престъпната агресия", допълва Ройтерс.

Украинският президент също така произнесе реч пред нидерландския парламент, която беше излъчена на живо в канала в „ЮТюб" на канцеларията на Зеленски.