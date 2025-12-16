Москва изключва териториални отстъпки в мирните преговори, иска Донбас, Крим и т. нар. Новорусия

Русия не е готова да направи никакви териториални отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, каза днес заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

Агенцията отбелязва, че Рябков е имал предвид Донбас, Крим и територията, която Москва нарича "Новорусия" (Запорожка и Херсонска област - бел. ред.).

Той посочи, че през 2022 г. в резултат на референдуми Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са станали неразделна част от Русия.

Тези допитвания не са признати от Киев и Запада.

"В момента се получават четири субекта, които са неразделна част от Руската федерация. Не говоря за Крим. Тази история, както всички помним, се отнася за 2014 г. Така че общо имаме пет субекта и в никакъв случай не може да направим компромис по тях, защото според нас това ще бъде преразглеждане на един много фундаментален елемент от нашата държавност, заложен в нашата конституция", подчерта заместник-министърът в интервю за Eй Би Си Нюз.

В същото време, според Рябков, "какъв ще бъде резултатът от нашите преговори с администрацията на САЩ, е отворен въпрос".

Рябков допълни, че Москва все още не разбира споразуменията, постигнати от САЩ, Украйна и Европейския съюз в Берлин, съобщиха руските информационни агенции.

Москва при никакви обстоятелства няма да се съгласи на разполагането на войски на западни страни в Украйна под каквато и да е форма, включително в рамките на НАТО, подчерта Рябков в интервюто. На уточняващия въпрос дали Русия ще бъде готова за разполагане на европейски сили в Украйна, не в рамките на НАТО, Рябков отговори: "Не, не и още веднъж не".

Руската страна все още не разбира как са приключили преговорите между украинската, американската и европейската делегации на срещата за уреждане на конфликта, проведена в Берлин, отбеляза Рябков.

"Ние не разбираме какво се е случило там", подчерта заместник-министърът.

Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи около 5 часа. Страните продължиха преговорите в понеделник сутринта, като срещата продължи около 2 часа. В състава на делегацията на САЩ бяха специалният пратеник на президента Стивън Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От украинска страна участваха Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за сигурност Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов.

Впоследствие лидерите на 10 европейски държави, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се срещнаха в Берлин в понеделник, за да подкрепят преговорите между САЩ и Украйна.

В интервюто Рябков допълни, че Русия приветства усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за преодоляване на украинския конфликт и сама се стреми към уреждането му, пише БТА.

По думите на заместник-министъра на външните работи на Русия Москва твърдо се придържа към разбиранията, постигнати на срещата между президента на Русия Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Анкоридж.