ЕП подкрепя мерки за увеличаване на подкрепата на ЕС за инвестиции в отбраната

Като част от плана „ReArm Europe", мерките имат за цел да укрепят технологичната и промишлената база на Европа в областта на отбраната чрез насочване на финансиране от ЕС към отбраната.

Приетият във вторник законодателен акт, който вече е съгласуван с Съвета, ще позволи повече средства от ЕС да бъдат насочени към инвестиции, свързани с отбраната, чрез изменение на правилата за съществуващите програми на ЕС, като платформата за стратегически технологии за Европа, „Хоризонт Европа", Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова Европа" и Механизма за свързване на Европа, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

По време на преговорите със Съвета по законопроекта Парламентът разшири обхвата на мерките, като включи целта за повишаване на устойчивостта в отговор на продължаващите хибридни атаки и чуждестранна намеса. Евродепутатите също така се застъпиха за законодателство, което да позволи по-голяма подкрепа за отбранителната промишленост на Украйна, и осигуриха участието на страната в Европейския фонд за отбрана.

Програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа" ще подкрепя граждански приложения с потенциални военни приложения (двойна употреба), като същевременно ще насърчава гражданските приложения. „Отбранителните технологии" ще бъдат добавени като четвърти стратегически сектор в рамките на Платформата за стратегически технологии за Европа (STEP). Подкрепата следва да бъде разширена, за да обхване малките и средните предприятия, включително стартиращи предприятия и малки предприятия със средна капитализация, които иначе биха имали затруднения да си осигурят финансиране. Законодателството ще позволи също така финансиране от ЕС за транспортна инфраструктура с двойна употреба в рамките на Механизма за свързване на Европа, включително коридори за военна мобилност, където Комисията ще може да определи условия, свързани с държавата на произход на оборудването, стоките, доставките или услугите, които ще се използват.

Цитат

„ЕС най-накрая адаптира инструментите си към днешната реалност в областта на сигурността. Става въпрос не за нови бюджети, а за по-разумно и по-стратегическо използване на съществуващите програми. Парламентът гарантира ключови приоритети, включително участието на Украйна в Европейския фонд за отбрана и по-силна подкрепа за иновациите в областта на отбраната, като същевременно гарантира основните принципи. Това създава важен прецедент за това как Европа трябва да подхожда към инвестициите в отбраната в бъдеще. Инструментите вече са налице; сега трябва да последва изпълнението", заяви докладчикът на ЕП Рихардс Колс (ЕКР, Латвия).

Следващи стъпки

Текстът беше приет в Парламента с 519 гласа „за", 119 гласа „против" и 25 гласа „въздържал се". Сега той трябва да бъде официално одобрен от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник и да влезе в сила.

Контекст

Предложението на Европейската комисия, представено на 22 април 2025 г., имаше за цел да стимулира инвестициите в областта на отбраната в рамките на бюджета на ЕС като част от плана „ReArm Europe". В отговор на ескалиращите геополитически заплахи, текстът имаше за цел да укрепи технологичната и индустриалната база на Европа в областта на отбраната с финансиране от съществуващите бюджети. Той следваше съвместната бяла книга „Европейска отбрана – готовност 2030", която се отнасяше до укрепването на стратегическата автономност и конкурентоспособност на ЕС в областта на отбраната.