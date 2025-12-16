Кипър осъди турски нарушения на въздушното пространство и териториалните води на острова

Постоянното представителство на Република Кипър в ООН е изпратило писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което осъжда това, което описва като извършени от Турция „нарушения" на въздушното пространство и териториалните води на острова, съобщи в. „Сайпръс мейл".

В писмото, което е било разпространено до членовете на Съвета за сигурност на ООН, се посочва, че през юли и август са били регистрирани общо 328 нарушения на въздушното пространство на острова и 16 нарушения на неговите териториални води от страна на Турция. „От нарушенията на въздушното пространство - 93 са извършени от турски безпилотни военни летателни апарати, а 56 са извършени от въоръжени изтребители", се посочва още в документа.

„Тези действия представляват още едно ясно нарушение на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Кипър и отразяват обичайното грубо пренебрежение на Турция към международното право", се казва още в писмото, в което е отбелязано също, че се наблюдават „почти ежедневни навлизания в буферната зона" от страна на Турция и „засилване на военната инфраструктура в окупираните райони".

В документа е подчертано, че тези действия „подкопават чувството за сигурност на всички кипърци и усилията за възобновяване на преговорите за намиране на решение на кипърския въпрос", както и че „въпреки" изложеното в писмото, кипърските власти остават „напълно ангажирани да продължат работата си за създаване на необходимите условия за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския проблем в тясно сътрудничество с пратеника на ООН Мария Анхела Олгин и генералния секретар Антонио Гутериш", пише БТА.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлу в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република, призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. Последният кръг от преговорите беше в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., който обаче завърши с неуспех.