ЕП одобрява опростени правила и повече подкрепа за земеделските стопани

Във вторник членовете на ЕП приеха нови правила, които въвеждат по-голяма гъвкавост и подкрепа за земеделските стопани при спазването на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Предварителното споразумение, постигнато от преговарящите от Парламента и Съвета на 10 ноември 2025 г., беше прието с 629 гласа „за", 17 гласа „против" и 16 гласа „въздържал се", съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Подкрепа за дребните земеделски стопани

Съзаконодателите се съгласиха, че малките стопанства могат да получат финансова подкрепа в размер до 3 000 евро годишно, вместо първоначално предложените от Комисията от 2 500 евро, и допълнително еднократно плащане за развитие на бизнеса в размер до 75 000 евро, което е увеличение спрямо предишното предложение от 50 000 евро.

Екологични изисквания

За да се спомогне за опазването на биологичното разнообразие и да се спести на земеделските стопани скъпата и трудоемка задача да орат нивите си, новите правила гарантират, че земята, класифицирана като обработваема към 1 януари 2026 г., ще запази това определение, дори ако не е била орана, обработена или засята отново.

Земеделските стопани, сертифицирани като биологични, автоматично ще се считат за отговарящи на изискванията на стандартите за добро селскостопанско и екологично състояние (GAEC) за частите от техните стопанства, които вече са биологични или са в процес на преобразуване в биологично земеделие. Държавите членки ще имат право да ограничат това опростяване, в случай че контролът би създал голяма административна тежест.

По-малко проверки на място

Инспекциите ще се извършват съгласно т.нар. принцип „един път", така че земеделските стопани няма да трябва да преминават повече от една официална проверка на място през дадена година.

Цитат

Докладчикът Андре Родригес (С&Д, Португалия) заяви: „Земеделските стопани се нуждаят от ясни правила, по-малко бюрокрация и плащания, на които могат да разчитат. Това, което одобрихме днес, доказва това, което защитаваме от самото начало: можем да имаме по-опростени правила и по-добра подкрепа, без да отслабваме защитата на околната среда и социалната защита."

Следващи стъпки

Временното споразумение трябва да бъде официално одобрено от Съвета. То ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.