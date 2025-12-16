Иран не е съгласен Гроси да е генерален секретар на ООН

Иран се обяви против кандидатурата на Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за поста генерален секретар на ООН, предаде ДПА.

"Кандидат, който като служител на ООН се е въздържал да осъди незаконните военни атаки срещу мирни ядрени обекти, не може да бъде смятан за достатъчно неутрален и независим, за да заеме най-високата длъжност в ООН", заяви иранският постоянен представител в Обединените нации Саид Иравани, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Въпреки че Иравани не назова Гроси по име, беше ясно, че думите се отнасят за аржентинския шеф на МААЕ. Гроси е един от тримата кандидати, които са заявили интерес да наследят сегашния шеф на ООН Антонио Гутериш.

Иран преди това обвини Гроси, че е нарушил дадения му от ООН мандат да брани международното право, като не е осъдил израелските и американските военни удари по ирански ядрени обекти през юни тази година.

В края на същия месец иранският парламент гласува сътрудничеството с ядрената агенция на ООН да бъде прекратено и в Ислямската република повече да не бъдат допускани инспектори на МААЕ.

Иранският вестник "Кайхан", известен като подкрепящ твърдата линия, дори призова за екзекутирането на Гроси, призив, който хардлайнерите сред депутатите в парламента приветстваха.

Шейсет и четири годишният Гроси отхвърля критиките на Техеран. В сегашното си качество той продължава да настоява, че Иран трябва да даде обяснение за местонахождението на урана си, който е почти готов да бъде използван за производство на оръжия.

От ударите на Израел и САЩ МААЕ няма достъп до над 400 килограма уран, обогатен до чистота от 60%. Смята се, че той все още е скрит в обектите, повредени при атаките през юни, въпреки че Техеран не е предоставил никаква допълнителна информация, посочва ДПА.