Четирима са убити при терористичен акт в Иран

1312
Иран СНИМКА: Pixabay

Неизвестни въоръжени мъже са убили най-малко четирима души, включително служители на реда, на контролно-пропускателен пункт близо до град Фахрадж в източната част на провинция Керман, в югоизточен Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА. 

Отделът за връзки с обществеността на Силите „Кудс“, клона за външни операции на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, потвърди нападението в изявление днес.

Според информацията при сблъсъци с въоръжени нападатели на контролния пункт на входа на Фахрадж, по пътя към южния град Захедан, са загинали трима служители на реда и един цивилен.

Започнало е разследване за установяване на извършителите, се казва още в изявлението.

Полицейското управление на Керман също потвърди случилото се, като го определи като „терористичен акт“ и заяви, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност.

Иран СНИМКА: Pixabay

