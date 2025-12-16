ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕСПЧ осъди Турция заради присъди, издадени на базата на приложение за съобщения

Сградата на ЕСПЧ

Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) постанови отново днес, че използването на приложението за криптирани съобщения БайЛок (Bylock) не може да се смята за достатъчно основание за осъждането на хора за принадлежност към организация, смятана за терористична от турските власти.

Решението, поместено на сайта на съда, е по дело, в което 2420 жалбоподатели възразиха срещу осъждането им от турското правосъдие за принадлежност към Фетхуллахистката терористична организация (ФЕТО), както в Турция е наричано движението на покойния ислямски проповедник Фетхуллах Гюлен, обвинявано от властите за опита за преврат през лятото на 2016 г.

„Категоричният подход на турските съдилища към използването на криптираното приложение за съобщения „ByLock“ – а именно, че всеки, който е използвал приложението, може по принцип да бъде осъден само на тази основа за членство във въоръжена терористична организация – е нарушил правото на жалбоподателите на ефективна защита срещу произволно преследване, осъждане и наказание и/или правото им на справедлив процес“, заключава ЕСПЧ, цитиран от БТА. 

В постановените днес решения съдът осъжда Турция за нарушение на Европейската конвенция за правата на човека в член 7, който постановява, че няма наказание без закон, и/или член 6, отнасящ се до правото на справедлив процес.

Разгледаните 2420 жалби са част от хиляди дела, получени от съда по същите въпроси.

Турция вече беше осъдена по подобно дело през септември 2023 г. 

 

