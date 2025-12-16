ООН: Кризата с глада в Афганистан се задълбочава

Световната програма по прехраната на ООН не е в състояние за пръв път от десетилетия да предостави ефективна помощ на милиони афганистанци, страдащи от недохранване. Смъртните случаи особено сред децата вероятно ще се увеличат тази зима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Международната помощ за раздирания от военен конфликт Афганистан значително намаля от 2021 г., когато силите на САЩ и НАТО се изтеглиха, а талибаните се върнаха на власт. Впоследствие поредица природни бедствия като земетресения още повече задълбочиха кризата.

„За пръв път от десетилетия Световната програма по прехраната не може да предприеме адекватни мерки за посрещане на зимата, като същевременно увеличи доставките на стоки от първа необходимост и продоволствие в цялата страна“, заяви агенцията на ООН, добавяйки, че са необходими над 460 милиона долара, за да се предостави продоволствена помощ на шест милиона от най-уязвимите афганистанци.

„На фона на недохранването на децата, кеото не е достигало подобни нива от десетилетия, и безпрецедентното намаляване на бюджетите на агенциите за международно хуманитарно подпомагане достъпът до лечение става все по-ограничен“, се казва в изявлението.

Смъртността сред децата в Афганистан вероятно ще се увеличи през мразовитите зимни месеци, когато храната е най-ограничена, се посочва в изявлението.

СПП оценява, че 17 милиона души са изправени пред глад, което е с около 3 милиона повече от миналата година, а увеличението се дължи отчасти на милионите афганистанци, депортирани от съседните Иран и Пакистан по програми за връщане на бежанци и мигранти.

Хуманитарните организации предупредиха, че Афганистан не разполага с инфраструктурата, необходима за да поеме внезапния приток от завръщащи се хора.

„Финансирането ни е само 12%. Това е пречка“, заяви на пресконференция в Женева Жан-Мартен Бауер, директор "Анализи на продоволствената сигурност" в СПП. Той добави, че 3,7 милиона афганистанчета страдат от сериозно недохранване, като най-тежките случаи са 1 милион. „Така че, да, умират деца“, каза той.