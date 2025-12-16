Лауреатката на "Сахаров" Мзия Амаглобели: Борете се, докато не е късно

Борете се, докато не е станало прекалено късно - това послание на осъдената на 2 години затвор грузинска журналистка Мзия Амаглобели, превърнало се в лайтмотив на изявленията на нейни представители и поддръжници по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, бе акцентът на речта ѝ от затвора на днешната церемония. Писмото на Мзия бе прочетено от представляващата я журналистка "Газета Батумелеби" Ирма Димитрадзе.

Тя прие наградата на името на академик Андрей Сахаров, връчвана за свобода на мисълта, от името на Амаглобели, а призът на другия лауреат - беларуския журналист от полското малцинство Анджей Почобут, бе получен от дъщеря му Яна.

"Ще продължим да се борим за освобождаването не само на Почобут и на Амаглобели, но и на всеки журналист, който е в затвора по политически причини. Няма да се откажем", заяви във встъпителната си реч за началото на церемонията в пленарната зала, известна като Полусферата, председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Вече не знам как да напиша информация така, че да не вляза в затвора", започна на свой ред Димитрадзе. Тя сподели, че е била отгледана от Амаглобели. "Бидейки самотна майка на две деца, Мзия ме отгледа и ме въведе в професията. Тя ми е като втора майка. Сега продължавам да се събуждам в несигурност, защото резултатите от медицинските ѝ изследвания, направени прекалено късно в затвора, не са добри", каза Ирма. Амаглобели губи постъпателно зрението си.

Димитрадзе поясни, че борбата е за възстановяването на десет процента от зрението на едното око и на сетивността по отношение на светлината на другото. След това прочете речта на Амаглобели.

"Борете се за нас, борете се за вас, борете се за цяла Европа. Борете се, докато не е станало прекалено късно", пише в изявлението на излежаващата присъдата си в женска наказателна колония в грузинския град Рустави журналистка. "Fight before it's too late" е и надписът на тениската, с която днес е в Европейския парламент Ирма Димитрадзе.

"Вярвам в демократична и силна Европа. Журналистите, които се борят в Грузия за журналистиката, се надяват, че истината няма да бъде накарана да замълчи. Но аз съм спокойна и благодарна, че гласът на грузинските граждани е чут в Европа. Сега расте ново поколение грузинци - те знаят английски, знаят и други западни езици. Така че руското влияние намалява. Този грузински режим обаче е безмилостен - бие, арестува, изнудва и малтретира тези, които протестират", се казва в речта на Амаглобели, където се обръща внимание за използването на отровни химически вещества срещу грузински граждани и се призова за европейско разследване.

"Надявам се, че тези изявления ще допринесат за упражняването на повече натиск върху авторитарните диктатори", се обобщава в речта на Амаглобели, прочетена от Димитравзе.

На трибуната на Европейския парламент застана и дъщерята на Анджей Почобут - Яна.

"За мен е голяма чест да застана тук днес и да приема тази награда от името на баща ми. За нашето семейство този момент е изключително емоционален. Почти пет години моето семейство живее в мълчание, несигурност и отсъствието на любим човек. И днес искам да изразя най-дълбоката си благодарност към Европейския парламент, че го помни - и че помни всички семейства, които живеят със същите въпроси, на които няма отговор", заяви Яна Почобут.

"Зад всяко име, което четем в репортажи, стои дом, история и хора, които чакат. Баща ми не е само публична личност - той е съпруг, син, приятел. И всеки ден от тези пет години не знаем как е, дали е в безопасност. И все пак всеки ден избираме надеждата, защото надеждата е единственото нещо, което не ни е отнето", каза тя.

"И моето семейство не е само. Има много семейства, чиито истории съвпадат с нашите", обобщи дъщерята на беларуския журналист, излежаващ осемгодишна присъда в наказателната колония в Новополоцк, като завърши с обръщение към семейства със сходна съдба: "Пожелавам ви сила. Пожелавам ви мир. И се надявам, че един ден всяка история ще получи своя отговор".

Наградата, носеща името на Андрей Сахаров, е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека. От 1988 г. насам тя се присъжда всяка година на хора или организации в знак на признание за тяхната работа в една от следните области: защита на правата на човека и основните права, по-специално свободата на изразяване, защита на правата на малцинствата, зачитане на международното право, развитие на демокрацията и защита на върховенството на закона, посочват от пресслужбата на ЕП.

Академик Сахаров (1921-1989) е един от създателите на съветската водородна бомба (1950-1953). Защитникът на човешките права и гражданските свободи в Съветския съюз е арестуван на 22 януари 1980 г. след протестите му срещу нахлуването на съветски войски в Афганистан и е интерниран в град Горки (днешен Нижни Новгород), отбелязва Дирекция "Справочна" на БТА. През 1973 г. е номиниран за Нобелова награда за мир, която е връчена на 10 декември 1975 г. на съпругата му Елена Бонер, защото съветското правителство не му разрешава да пътува, за да я получи лично. На 19 декември 1986 г. е освободен от заточение.