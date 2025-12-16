ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никушор Дан: Песимист съм за намерението на Русия за постигане на мир

Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

Румънският президент Никушор Дан заяви днес в Хелзинки, че е доста песимистично настроен по отношение на намерението на Русия за постигане на мир в близко бъдеще и добави, че е важно европейските съюзници да предложат на Украйна "гръб" в преговорите, които се водят, съобщава телевизия Диджи 24.

Никушор Дан участва днес заедно с лидерите на Швеция, Полша, Естония, Литва, Латвия, Германия и България в Срещата на върха на държавите от ЕС от Източния фланг, свикана от финландския премиер Петери Орпо, която има за цел постигане на споразумение за укрепване на отбраната и приемане на единна позиция в рамките на ЕС.

В началото на срещата румънският президент направи изявления във връзка с преговорите за мир в Украйна и подкрепата, която Румъния трябва да окаже на съседната страна.

"Това, което е важно за нас, е да предложим на Украйна възможността да има гръб в преговорите, които води. Това означава финансовата възможност да продължи да воюва и означава гаранции за сигурност за периода непосредствено след войната. Аз лично съм доста песимистично настроен по отношение на намерението на Русия да има мир в предстоящия период, но от наша страна трябва да сме готови да предложим на Украйна всички необходими механизми, за да преговаря за това", посочи Никушор Дан, цитиран от БТА. 

По думите му "това, което е важно сега, е от една страна да подкрепяме Украйна, за да задържи фронтовата линия, и същевременно в предстоящите години да се въоръжим, така че да обезкуражим всяка потенциална бъдеща агресия". 

Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

