Арестуваха бившия шеф на дома за възрастни хора в Тузла, в който загинаха 17 души след пожар

Полицията на кантон Тузла в Босна и Херцеговина арестува Мирсад Бакалович – бивш директор на дома за възрастни хора в Тузла, и още едно лице в рамките на разследване на причините за пожара на 4 ноември, при който загинаха 17 души, предаде Радио Свободна Европа. Те са били арестувани след полицейски разпит и ще бъдат предадени на прокуратурата на кантон Тузла, пояснява РСЕ.

Бакалович подаде оставка в деня след пожара, припомня радиото.

Разследването ще установи дали е имало недостатъци в системата за противопожарна защита.

На 14 ноември Кантоналната прокуратура на Тузла представи констатациите на експерти по електротехника и пожарна безопасност, според които пожарът е причинен от късо съединение в проводниците на свързващия кабел на радиоприемник, припомня РСЕ. Кабелът е бил включен в контакт, деформиран и притиснат между матрака, стената и металната част на леглото.

"Основната причина е първо механичното, а след това и термичното натоварване на кабела", се казва в доклада на прокуратурата.

Експерти по пожарна безопасност заявиха, че ще анализират дали мерките за защита са били адекватни и дали последствията са могли да бъдат намалени. Прокуратурата обяви изземване на документация и разпит на свидетели, пише БТА.

В началната фаза на разследването се разглеждат няколко от най-сериозните квалификации в областта на застрашаването на безопасността на хората и имуществото. По-специално се разследва дали пожарът, довел до смъртта на няколко обитатели, е можел да бъде предотвратен и дали е имало небрежност от страна на отговорните за функционирането на институцията.

Сградата, построена в края на 70-те години на миналия век и първоначално проектирана като хотел от категория Б, от години функционира като самофинансираща се обществена институция за социално подпомагане. Домът не се финансира от публични бюджети, а изключително от приходите, които генерира, въпреки че град Тузла е собственик на съоръжението и назначава ръководството.