Би Би Си: Деца с рак са измамени с милиони, събрани за лечението им

Организация за набиране на средства е злоупотребявала със суми от спонсорски кампании за деца, болни от рак. Това показа разследване на Би Би Си. Моделът на измамата е един и същ: бледо, гологлаво и разплакано момченце гледа към камера и казва: "Аз съм на 7 години и съм болен от рак. Моля Ви спасете живота ми и ми помогнете!".

Организацията Chance Letikva ( б.а - на еврит: "Шанс за надежда") събира средства в размер на десетки, а в някои случаи и стотици хиляди долари, а семействата на болните деца получават еднократно заплащане от "снимачния ден". Къде се останалите хиляди долари и кой стои зад тази безскрупулна измама?

Разследването на Би Би Си е започнало през октомври 2023 г. след притеснително видео в ютуб на малката плачеща Ана от Гана, която казва "Не искам да умирам. Лечението ми струва много". Кампанията за набиране на средства за нея събрала почти 700 000 долара. Впоследствие започнали да циркулират още много видеа на болни деца от цял свят с емоционални кадри и призив за бързи дарения. Най-много подобни кампании били на организацията "Шанс за надежда", регистрирана в Израел и в САЩ. За изминалите месеци разследващите от Би Би Си са използвали методи като геолокация и софтуери за лицево разпознаване, за да идентифицират децата и техните семействата. Открили са 15 семейства от цял свят, които са станали жертва на схемата за "кървави" пари.

Малко след като Халил става на 7 години, се разболява от коварната болест. Майка му Алджин Табаса споделя: "Когато разбрахме, че е болен от рак, целият ми свят се срина." Лечението му в местната болница в Себу, Филипините е било твърде бавно. Алджин е търсила всевъзможни начини и контакти за ефективно лечение за сина й. Свързали са я с местния бизнесмен Ройе Инсиерто. Той я помолил да му изпрати видеоклип на Халил. Скоро дошъл мъж от Канада, който се представил за Ерез. Платил е на Алджин предварително за "снимачния ден" на сина й и обещал да изплаща месечно по 1500 долара, ако кампанията събере много дарения. Снимките на видеоклипа в местната болница продължили 12 часа. Халил не е искал да се снима. Трябвало е да се преструва, че има рожден ден и да рецитира текст на английски. Лук и ментолки му били дадени, за да бъде с насълзени очи. Изминали месеци, но Алджин не е получила обещаните месечни плащания. Писала на Ерез, който й съобщил, че кампанията "не е била успешна". Би Би Си обаче се свързва с Алджин по повод разследването. Халил е починал година след заснемането на кадрите. Кампанията е набрала 27 000 долара и все още е активна. „Ако знаех колко пари сме събрали, не мога да не си помисля, че може би Халил все още щеше да е тук. Не разбирам как са могли да ни го причинят", казва тя.

Пред разследващите бизнесменът Ройе, който е снимал Халил, казва, че "нямал контрол" над набраните средства, че е "объркан" и че "съжалявал семействата". В документите на организацията не фигурира името Ерез, но две от разследваните кампании са били промотирани от друга организация - Walls of Hope, регистрирана в Израел и Канада. В документите за директор в Канада е посочен Ерез Хадари. Негови снимки, публикувани онлайн, помагат на Алджин да го разпознае и да потвърди, че именно той е измамникът. Хадари не е отговорил на запитването на Би Би Си относно разследването.

Разследващите се свързват с други 2 семейства, измамени от господин Хадари. Едното в Колумбия, другото в Украйна, схемата - еднаква. Местни "помагачи" се свързват с тях, предлагат им помощ, заснемат тъжните видеа срещу символично заплащане, но семействата не получават никакви пари от даренията.

Жена на име Изабел Хернандез и основният заподозрян Ерез Хадари се опитват да направят поредната кампания, този път обаче с Ана, която е диагностицирана със злокачествен тумор в мозъка. Първоначално баща й Серджио Каре отказва предложението на Изабел, но впоследствие измамниците отишли до болницата, в която Ана се лекувала и Серджио се съгласил. Ерез твърдял, че работи за международна неправителствена организация. Серджио споделя, че Ерез "му е дал надежда", но те продължават да изискват снимков материал на Ана след заснемането на първата кампания. Баща й спрял да им отговаря. Изабел обаче започнала да досажда на 8-годишната Ана и когато детенцето й казало, че няма повече снимки на себе си, измамничката й написала: "Това е много лошо, Ана, наистина много лошо."

За разлика от Халил, Ана се е излекувала. Попитала Изабел какво се е случило с обещаните пари, на което получила следното гласово съобщение като отговор: "Тази фондация изчезна... Твоето видео никога не беше качено. Никога. Нищо не беше направено с него, чуваш ли?". Видеото обаче всъщност е публикувано. Събрани са дарения в размер на четвърт милион долара. Пред Би Би Си Изабел Хернандес обяснява, че била свързана с човек, който й предложил работа за "фондация", която помага на деца с рак. Казва, че й било съобщено, че само една от кампаниите, в чието организиране е участвала, е публикувана и тя не е била успешна. В отговор на това обяснение разследващите й показват, че са били качени две кампании – едната от които очевидно е събрала над 700 000 долара. „Трябва да се извиня на (семействата). Ако бях знаела какво се случва, не бих могла да направя нещо подобно", казва Изабел.

За семейство в Украйна снимките организирала Тетяна Халиавка. 5-годишната Виктория страдала от рак на мозъка. Тетяна предложила на майката на Виктория - Олена да снимат видеото в клиниката "Ангелхолм" в град Черновци. Неслучайно - Тетяна е била на договор в клиниката и е отговаряла за рекламата и комуникациите. Олена е подписала договор с Тетяна. В допълнение към хонорара от 1500 долара за снимане на семейството в деня на заснемането, в договора се посочва, че те ще получат 8000 долара, след като бъде постигната целта за набиране на средства. Сумата за целта обаче не е уточнена. Публикувана е снимка на Олена и Виктория, седнали на легло, а като описание е написано: "Виждам усилията ви да спасите дъщеря ми и това ни трогва дълбоко. Това е надпревара с времето, за да се събере необходимата сума за лечението на Виктория". Олена казва, че никога не е писала или дори изричала тези думи и нямала представа, че кампанията е била качена. Събрани са над 280 000 евро от дарения. Повече от година след заснемането на Виктория, Олена търси разяснение относно парите. Получава отговор от организацията, че всичко е "отишло за реклама". Олена коментира пред разследващите: „Когато детето ти е... на ръба на живота, а някой там, някъде, печели пари от това. Е, това е мръсно. Това са кървави пари". Клиниката прекратява трудовите си взаимоотношеия с Тетяна и твърди, че не е участвала в заснемането на кампаниите - разследването открива поне още две кампании, заснети там.

Олег - името, с което се представя фотографът зад снимките на болната Виктория споделя пред Би Би Си, която се представяла за приятелка на болно дете, че работи и за други подобни организации. „Всеки път е различна" казва Олег. „Не ми се иска да го кажа по този начин, но те работят като конвейерна лента. Около дузина подобни компании са поискали материали", каза той, като посочва две от тях – „Света Тереза" и „Малките ангели", и двете регистрирани в САЩ. След проверка на разследващите на регистрационните документи отново излиза името на Ерез Хадари.

Източник, който преди е бил нает да набира деца за кампаниите на "Шанс за надежда", разказва как са били избрани децата, които са участвали в тях. Били помолени да посетят онкологични клиники, като условието било да запазят анонимност. „Винаги търсеха красиви деца с бяла кожа. Децата трябваше да са на възраст от три до девет години, да знаят как да говорят добре и да са без коса. Помолиха ме за снимки, за да видят дали детето е подходящо, и аз ги изпращах на Ерез", разкрива източникът. Информаторът споделя, че Хадари след това изпращал снимките на някой друг в Израел, чието име никога не им е било казано.

След опити на разследващите да се свържат с Хадари получават само отговор на един въпрос за парите, които са събрани от обществени дарения. Ерез Хадари твърди, че организацията "никога не е била активна", без да уточнява коя организация.