Българин от Хасково загина на бойното поле в Украйна

КАДЪР: Фейсбук/Memorial / Меморіал - International Volunteers for Ukraine

Български гражданин е изчезнал или загинал в Украйна. Такива информации се появяват във фейсбук страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.

Според фейсбук страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.

"Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.

Нашият скъп български брат Тодор Николаев Кузмов, който служеше в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.

Почит, слава и благодарност към нашия брат", гласи текстът на публикацията.  

КАДЪР: Фейсбук/Memorial / Меморіал - International Volunteers for Ukraine
КАДЪР: Фейсбук/Memorial / Меморіал - International Volunteers for Ukraine

В публичната база данни за издирвани лица на украинското министерство на вътрешните работи се посочва, че Тодор Николаев Кузмов е "изчезнало лице". Издирва се от 8 декември 2025 г.

Според портала мъжът е на 19 години. Като място на изчезване е отбелязано село Хрекивка в Сватовски район, Луганска област. Информацията е последно обновена днес.

Няма потвърдени данни, че Кузмов е загинал.

КАДЪР: База данни за издирвани лица на украинското министерство на вътрешните работи
КАДЪР: База данни за издирвани лица на украинското министерство на вътрешните работи

Досега е потвърдена смъртта на двама български доброволци, биещи се за Украйна. Единият е Светослав Славков, който падна в бой с руските нашественици край Купянск в последните дни на 2023 г.

Другият е Владислав Младенов от Дупница, който загина през юни 2025 г.

 

КАДЪР: Фейсбук/Memorial / Меморіал - International Volunteers for Ukraine
КАДЪР: Фейсбук/Memorial / Меморіал - International Volunteers for Ukraine
КАДЪР: База данни за издирвани лица на украинското министерство на вътрешните работи

